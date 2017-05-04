У Конгресі вирішили, що допомога США для України не повинна стосуватися батальйону "Азов"

У Конгресі Сполучених Штатів Америки вирішили, що кошти, які виділятимуться Україні цього року, не повинні використовуватися на потреби полку спецпризначення "Азов" Національної гвардії.

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Про це йдеться у тексті законопроекту H.R.1301 "Закон про бюджетні асигнування Департаменту оборони США 2017", прийнятому у другому читанні Палатою представників США та відправленому на розгляд Сенату.

"Жодні кошти, які виділяються цим актом, не можуть бути використані для надання зброї, навчання та іншої допомоги батальйону «Азов»", - йдеться у документі.

Як повідомляв УНІАН, до 5 травня обидві палати Конгресу США мають ухвалити закон про бюджетні асигнування на 2017 рік, яким, серед іншого, передбачено виділення Україні допомоги у розмірі 560 млн доларів. Зокрема, на військову і безпекову допомогу Україні до кінця бюджетного року (до 1 жовтня) передбачається виділити не менш як 238 млн доларів.