На окупованому Донбасі вибухнув склад боєприпасів: близько 20 загиблих і поранених

На окупованому Донбасі близько 20 російських військових загинуло та поранено внаслідок вибуху на складі боєприпасів.

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Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України в мережі Facebook.

У розвідці наголосили, що у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ продовжує зростати кількість злочинів і надзвичайних подій.

«На блокпосту 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК у районі н.п.Ясинувата в приміщенні для зберігання зброї та боєприпасів стався вибух, загинули та поранені до 20 військовослужбовців, які нехтуючи заходами безпеки вживали спиртні напої та палили в цьому приміщенні», - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок суперечки між російськими військовими 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК, що переросла в збройну стрілянину, один військовослужбовець загинув та одного важко поранено.