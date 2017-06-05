У ОРДЛО п'яна жінка-снайпер влаштувала ДТП

На окупованому Донбасі п'яна жінка-снайпер, що є російським військовим, влаштувала дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє ГУ розвідки Міністерства оборони України в Facebook.

Як зазначається, у підрозділах військовослужбовців Російської Федерації фіксується низький морально-психологічний стан особового складу, що призводить до випадків грубого порушення військової дисципліни.

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"3 червня була зафіксована дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця 2 АК Е. Загуляєвої (жінка-снайпер). Під час встановлення обставин ДТП виявлено, що Е. Загуляєва і двоє військовослужбовців, які перебували в автомобілі, перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.