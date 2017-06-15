Геращенко заявила, що в разі техногенної катастрофи в ОРДЛО, постраждає і Росія

В разі, якщо на окупованих територіях Донбасу відбудеться техногенна екологічна катастрофа у зв’язку із затопленням шахт, то вона зачепить і Росію. Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко в ефірі одного із телеканалів, пише «112».

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"Внаслідок розв'язаної агресії Російської Федерації, ми маємо там (на Донбасі) дуже серйозні екологічні ризики: починаючи від затоплених шахт на окупованій території – в деяких з них при граничному рівні води 164 метри, вже вода досягла 163 метри – і Російська Федерація мала би подумати, що якщо там трапиться екологічна і техногенна катастрофа, то вона досягне території Російської Федерації через підземні води, через всі ці ґрунтові проблеми", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН раніше, МНС Росії анонсувало вторгнення 66-го «гуманітарного конвою» на не підконтрольні Україні території Донбасу. Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в прес-службі відомства. Читайте також Білорусь відправила 58 тонн гуманітарного вантажу для мешканців Донбасу «На території Донського рятувального центру МНС Росії сформовано автомобільну колону з гуманітарним вантажем для населення Донецької та Луганської областей південного сходу України», - йдеться в повідомленні.