МНС Росії анонсувало вторгнення 66-го "гумконвою" на окуповані території Донбасу

МНС Росії анонсувало вторгнення 66-го «гуманітарного конвою» на не підконтрольні Україні території Донбасу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в прес-службі відомства.

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«На території Донського рятувального центру МНС Росії сформовано автомобільну колону з гуманітарним вантажем для населення Донецької та Луганської областей південного сходу України», - йдеться в повідомленні.

Стверджується, що колона завантажена гуманітарними вантажами загальною вагою понад 500 тонн.

«У складі вантажу - дитячі продуктові набори та медикаменти», - запевнили в російському МНС.

Колону планується відправити 15 червня.

*** РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування була зброя, боєприпаси і протитанкові гранати.

У МЗС України не раз вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».