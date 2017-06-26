Створення "Газпромівської республіки": в ІС попередили про плани Росії щодо захоплення всієї Луганської області

Вже в 2018 році російські військові можуть почати захоплення всієї Луганської області, щоб отримати контроль над її інфраструктурою. Про це повідомляє група "Інформаційний спротив".

Зазначається, що стабільне функціонування будь-якого південного маршруту транспортування газу Росією неможливе без інфраструктури, яка перебуває в Україні. Зокрема, в місті Новопсков (Луганська область) розташований другий за величиною і значенням для української ГТС газовий хаб.

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"Раніше вся ця інфраструктура входила до складу УМГ "Донбастрансгаз". Перше, що зробили російські окупанти після встановлення більш-менш стабільною лінії фронту взимку 2015 року – за допомогою фахівців "Газпрому" взяли під повний контроль інфраструктуру "Донбастрансгаз", яка опинилася на території так званих "ЛДНР", - йдеться у повідомленні.

Непідконтрольною "Газпрому" залишилася лише ділянка у північній частині Луганської області – найважливіша. У 2007 році, щоб обійти цей відрізок, що Росія побудувала газопровід "Сохрановка - Октябрьська", який експерти назвали суто політичним проектом і найменш вдалою інвестицією. Але в підсумку виявилося, що навіть з цим газопроводом завдання стабільного прокачування газу через "південний коридор" не вирішується.

"Тому стратегічне завдання для Росії – отримання контролю над усією інфраструктурою у Луганській області", - зазначили в ІС.

"В даний момент обстановка в окрузі більш-менш стабільна. Однак є ризик, що в 2018 році Росія чинитиме спроби дестабілізації ситуації для захоплення цієї території. Тобто розгойдування може початися вже восени. Це може бути приурочено до виборів президента РФ, адже на одному "кримнаші" Путіну стає виїжджати все складніше, - підсумували в "Інформаційному спротиві".