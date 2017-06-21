Україна продовжує вимагати від РФ повернення захоплених підприємств на Донбасі - Оліфер

Представники України на переговорах Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі сьогодні в Мінську продовжували вимагати від Російської Федерації повернення захоплених підприємств на Донбасі.

Про це у Facebook написала прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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"Скасування експропріації українських і європейських підприємств в ОРДЛО; денонсація указу президента РФ про визнання документів, виданих псевдовладою ОРДЛО; відмова від встановлення т.зв. «кордону» і рублевої зони на не підконтрольній Україні частини Донбасу; створення робочої підгрупи з українсько-російського кордону - саме ці питання повинні стояти на порядку денному роботи політичної підгрупи ", - заявила вона.

Також прес-секретар Кучми повідомила, що "в економічній підгрупі продовжили роботу щодо забезпечення життєдіяльності інфраструктури Донбасу".

Як повідомляв УНІАН, раніше українська сторона заявляла, що рейдерське захоплення власності й квазіуказ бойовиків «ДНР» про псевдокордон веде до зриву Мінських угод.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про тимчасову заборону переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні АТО.

Скасування блокади можливе за умови реалізації окупантами вимог Мінських угод про припинення вогню і відведення важкого озброєння, а також після повернення підприємств, захоплених бойовиками на окупованих територіях.