У районі Новотошківського при підриві на вибуховому пристрої загинуло троє військових, ще троє поранені

Минула доба, у зоні АТО, знову завершилась збільшенням обстрілів українських позицій з боку незаконних збройних формувань. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі.

Читайте такожСнайпер бойовиків убив українського військового у Мар'їнці"Після 18 години, на Луганському напрямку, ворог з озброєння БМП обстрілював наші позиції у Новозванівці. З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики били по українських захисниках у Новоолександрівці, а зі стрілецької зброї - по Станиці Луганській", - зазначають у прес-центрі.

Також там повідомили, що наприкінці доби сили АТО мали і втрати. Близько 18 години, у районі селища Новотошківське, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє наших військових, ще троє отримали поранення.

"На Маріупольському напрямку під гранатометний вогонь потрапили наші опорні пункти у Водяному та Гнутовому. Крім того, по Гнутовому близько 20 години противник бив з мінометів калібру 82 міліметри", - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі повідомили, що на Донецькому напрямку бандформування продовжили обстріли околиць Авдіївки з гранатометів і стрілецької зброї. Також, близько 23 години злочинці застосовували міномет калібру 120 міліметрів по позиціях сил АТО у Пісках, а по Луганському працювала ворожа БМП.

У прес-центрі додали, що незаконні збройні формування цинічно нехтуючи «хлібним» перемир’ям продовжують обстріли і цивільних будинків. Так вчора, близько 19 години, бандити з великокаліберних кулеметів били по житлових кварталах Мар’їнки, а о 22 годині вели вогонь з гранатометів по селищу Зайцеве.

"Загалом упродовж вчорашньої доби незаконні збройні формування 21 раз порушили перемир’я. Четверо наших військових загинуло, троє отримали поранення. Сили АТО 13 разів відкривали вогонь у відповідь", - підсумували у прес-центрі.