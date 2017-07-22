Біля кордону з Росією в АТО їздить багато військового транспорту - ОБСЄ
Зазначимо, що терористи дві години тому зупинили два патруля СММ на блокпості біля окупованого Новоазовська. Бойовики, порушуючи Мінські угоди, не допускають спостерігачів до міста.
ОБСЄ зафіксувала рух великої кількості транспортних засобів військового типу в напрямку від і до кордону України з Росією в Донецькій області
Про це повідомляє прес-центр спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у своєму акаунті в Twitter.
Зазначимо, що терористи дві години тому зупинили два патруля СММ на блокпості біля окупованого Новоазовська. Бойовики, порушуючи Мінські угоди, не допускають спостерігачів до міста.
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При цьому, перебуваючи поблизу окупованого міста, патрульні бачили там рух багатьох транспортних засобів військового типу.
"Більше транспорту військового типу їде у напрямку до кордону України з Росією. СММ не пускають на блокпості в Новоазовську вже більше 2 годин. Мінськ порушується далі", - підкреслили у відомстві.
Більше транспорту воєн.типу напрямок.від/до кордону України з РФ.СММ не пускають на б-п. в Новоазовську вже 2+р–Мінськ порушується далі— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) July 22, 2017