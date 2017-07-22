Біля кордону з Росією в АТО їздить багато військового транспорту - ОБСЄ

ОБСЄ зафіксувала рух великої кількості транспортних засобів військового типу в напрямку від і до кордону України з Росією в Донецькій області

Про це повідомляє прес-центр спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у своєму акаунті в Twitter.

Зазначимо, що терористи дві години тому зупинили два патруля СММ на блокпості біля окупованого Новоазовська. Бойовики, порушуючи Мінські угоди, не допускають спостерігачів до міста.

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При цьому, перебуваючи поблизу окупованого міста, патрульні бачили там рух багатьох транспортних засобів військового типу.

"Більше транспорту військового типу їде у напрямку до кордону України з Росією. СММ не пускають на блокпості в Новоазовську вже більше 2 годин. Мінськ порушується далі", - підкреслили у відомстві.