У прокуратурі обіцяють зробити все, аби причетні до Іловайської трагедії росіяни опинилися у Гаазі

Заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що прокуратура робитиме все, аби ті, хто віддавав та виконував наказ на розстріл українських бійців в Іловайську, опинилися на лаві підсудних у Гаазі.

Про це головний військовий прокурор написав у Facebook.

"Наше (військових прокурорів, слідчих та всіх 32 залучених до проведення експертиз військових експертів) сумління чисте. Ми зробили і далі робитимемо все, щоб російська розстрільна команда і ті, хто віддав наказ на військовий злочин, сиділи на лаві суду в Гаазі. Це буде. Рано чи пізно", - наголосив Матіос.

Він заявив, що українські бійці, які поклали життя і здоров'я, а також потрапили у полон під Іловайськом, захищали Батьківщину.

"А запоребрикові їхтамнети на чужій їм землі холоднокровно розстрілювали ще донедавна українських братів, значна частина яких розмовляла російською, захищаючи свою землю.

Спочивайте з миром! Все недарма. Ви захищали країну. Ми у тяжких муках будуємо державу. Державу без "воєнторга" з танками і "Градами" для інших країн. Державу людей, які століттями віддавали життя за вільну і суверену Україну", - наголосив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня на сайті Генеральної прокуратури України були опубліковані результати розслідування Іловайської трагедії. Зокрема слідство дійшло висновку, що в день наймасштабнішого вторгнення в Україну у ніч на 24 серпня 2014 року під час Іловайської трагедії окупаційні сили збройних сил Росії складали 3,5 тис. осіб. Сили противника, які розміщувалися вздовж східного українсько-російського кордону, становили не менше 45 тис. 100 військовослужбовців; до 160 танків; 1360 БМП (БТР); 350 одиниць артилерії; 130 одиниць реактивних систем залпового вогню; 192 бойових літаків; 137 вертольотів.

Читайте такожУкраїна передала до Гааги інформацію про вбивства українських військових в Іловайську - ГПУ

Слідство повідомило, що начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко за три дні у серпні 2014 року під час Іловайської трагедії провів 12 телефонних розмов із першим заступником начальника генштабу ЗС РФ Миколою Богдановським.

За результатами розслідування війни Росії проти України 11 осіб із числа керівництва збройних сил РФ оголошено в розшук (міністр оборони РФ Сергій Шойгу, його перший заступник - начальник ГШ ЗС РФ Валерій Герасимов та ще 9 генералів).

Україна передала до Міжнародного кримінального суду інформацію про вбивства українських військових у районі Іловайська.