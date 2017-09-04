Україна підготувала кордон до російських військових навчань у Білорусі (фоторепортаж)

З початку вересня Державна прикордонна служба України посилила заходи безпеки на всіх ділянках кордону. Це пов’язано з проведенням російсько-білоруських навчань "Захід-2017", які триватимуть з 14 по 20 вересня, повідомили у прес-службі ДПСУ.

Зокрема, у прикордонному відомстві стартували двоступеневі командно-штабні навчання органів управління та підрозділів органів охорони державного кордону. Вони проводяться в рамках оперативної підготовки Генерального штабу ЗСУ. До навчань також залучаються резерви прикордонного відомства.

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"Зараз триває посилення усіх, без винятку, ділянок кордону. Контроль за обстановкою здійснюється не лише на півночі, а й в районі проведення АТО, західній, південній, східній ділянках та на межі з окупованим Кримом", - розповіли у ДПСУ.

Прикордонники прикриватимуть напрямки можливих провокативних дій та збройних вторгнень у тісній взаємодії зі ЗСУ, Нацгвардією та Нацполіцією. Такі заходи триватимуть щонайменше до закінчення навчань "Захід-2017".

Як відомо, до Білорусі задовго до початку спільних з Росією навчань вже починають прибувати російські військовослужбовці та техніка.