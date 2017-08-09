У Росії зафіксували небачений рух військової техніки у сторону України - журналіст (фото)

У Росії цього тижня спостерігається небачений рух військової техніки: Московська область, Костромська, Самара, Волгоград, Петербург. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, навіть з Новосибірська літаками вояків перекидають до європейської частини Росії, прикриваючись маневрами перед навчаннями "Захід-2017", які розпочнуться 14-го вересня на шести полігонах в Білорусі.

Читайте такожОБСЄ зафіксувала, як бойовики перемістили військову техніку до Новоазовська

"Але на цих свіжих фото - військова техніка, яка чомусь рухається не до Білорусі, а зовсім в іншу сторону. В сторону України. Воронезька область, Краснодар та Крим", - йдеться у повідомленні журналіста.

За його словами, на нижній світлині - ешелон на станції Розсош, звідки до українського кордону - півгодини.

"Що робить броньована армада за тисячу кілометрів (й за місяць) до навчань, залишається загадкою. Мабуть, заблукали", - підсумував Цаплієнко.

Раніше волонтери показали, як Росія стягує військову техніку вздовж кордону від Прибалтики до Чорного моря.