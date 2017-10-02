Головнокомандувач Збройних сил Швеції відвідав зону АТО

Сьогодні начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко разом з головнокомандувачем Збройних Сил Швеції Мікаелем Бюденом відвідали один з районів проведення АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

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«Під час офіційного візиту в Україну військової делегації Королівства Швеція та поїздки до району АТО обговорювались питання активізації військово-політичного діалогу та уточнено перспективні напрямки і ефективні форми військового співробітництва між збройними силами України та Швеції», - йдеться у повідомленні.

Під час ознайомлення шведської делегації із безпековою ситуацією у зоні бойових дій, Муженко звернув увагу шведського колеги на критичний стан об’єктів цивільної інфраструктури, які постраждали від обстрілів російсько-терористичних військ.

Начальник Генштабу поінформував Бюдена про те, що піки порушення режиму припинення вогню в зоні АТО з боку російсько-терористичних військ співпадають із черговими раундами мирних переговорів у Мінську, що засвідчує тиск Російської Федерації на переговорний процес.

«Сторони також обмінялися досвідом із питань реформування та розвитку збройних сил обох держав та зміцнення дружніх партнерських відносин між Україною та Швецією», - додали в прес-центрі.