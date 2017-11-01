Місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму тиші на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за добу зафіксувала близько 90 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

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Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 30 жовтня по 19:30 31 жовтня, який сьогодні опубліковано на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 80 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 250 вибухів)", - йдеться у звіті місії.

У Луганській області спостерігачі задокументували менше порушень режиму припинення вогню у порівнянні з попереднім звітним періодом. "Водночас кількість зафіксованих вибухів була більшою - близько 10 супроти трьох", – йдеться у звіті.