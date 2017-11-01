Спостерігачі ОБСЄ зафіксували близько 50 танків біля окупованої Мануїлівки

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявили, що зафіксували близько 50 танків біля окупованої Мануїлівки. Про це йдеться у звіті місії.

"За (визначеними) лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання в непідконтрольних урядові районах члени патруля місії бачили 45–50 танків (Т-72), які стояли на огородженій території покинутого промислового комплексу на південний захід від с. Мануїлівка (65 км на схід від Донецька)", - йдеться у звіті.

Також у непідконтрольних урядові України районах спостерігачі бачили танк (модифікація Т-64, устаткована обладнанням для розмінування) поблизу села Нікішине (60 км на північний схід від Донецька).

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"СММ фіксувала наявність мін біля ділянки розведення сил і засобів у районі Петрівського. 27 жовтня БПЛА СММ зафіксував більше 100 протитанкових мін (TM-62), з яких 28 були закладені у два ряди впоперек вул. Паші Ангеліної між підконтрольними «ДНР» Петрівським і с. Вікторівка (42 км на південний захід від Донецька). Міни було закладено уздовж дороги й у полях по обидва боки від дороги; детонатори мін були помітні", - сказано у звіті.

"Команда СММ ще раз відвідала постійне місце зберігання озброєння «ДНР», розташування якого не порушує відповідних ліній відведення, і зауважила, що там і досі бракує 8 танків (трьох Т-64 і п’яти Т-72). Озброєна особа, що перебувала на місці зберігання озброєння, затримала патруль Місії приблизно на 35 хвилин. Спостерігачам не вдалося потрапити на друге постійне місце зберігання озброєння у підконтрольному «ДНР» районі, оскільки там нікого не було", - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, поблизу Калинівки окупанти розстріляли цивільне авто, водій загинув. Щоб приховати провину за загибель мирного жителя окупанти намагалися ввести місцеве населення в оману, звинувативши загиблого в причетності до диверсійної діяльності.