Окупанти обстріляли із забороненої зброї позиції ЗСУ на Маріупольському напрямку

Окупанти обстріляли із БМП і заборонених Мінськими домовленостями мінометів позиції Збройних сил України на околицях Водяного біля Маріуполя.

Читайте такожДоба в АТО: 25 обстрілів, один український військовий травмований

Про це Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє у Facebook.

«Зранку 5 листопада поточного року НЗФ ОРДО здійснили провокаційні обстріли з БМП-2, СПГ і великокаліберних кулеметів, а також із забороненого Мінськими домовленостями озброєння - з мінометів калібру 120 та 82 міліметрів позиції підрозділів Збройних сил України в АТО, розташованих на околиці населеного пункту Водяне поблизу Маріуполя», - сказано у повідомленні.

В СЦКК додали, що наслідки обстрілів уточняються.

«Українська сторона СЦКК заявляє, що обстріли проводилися з метою провокації. Підрозділи ЗСУ у відповідь не реагували та не відповідали на провокації, дотримуючись заявленого режиму тиші. Українська сторона СЦКК засуджує таке свідоме загострення обстановки з боку НЗФ ОРДО, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та виконувати взяті зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями», - наголошується у повідомленні.