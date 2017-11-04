Сьогодні найбільш неспокійно було на Маріупольському напрямку – штаб АТО

Сьогодні контрольовані Росією бойовики на Донбасі 11 раз обстріляли позиції Збройних сил України, застосовуючи піхотне озброєння, втрат серед українських військових немає.

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Як йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 на сторінці в Facebook, протягом сьогоднішнього дня обстановка в районі АТО і надалі залишалася напруженою.

"Так, гаряче було на Маріупольському напрямку. Тут з півночі окупанти 4 рази били з гранатометів і великокаліберних кулеметів по нашим опорним пунктам біля Водяного. Під вогонь з цієї ж зброї потрапили українські укріплення на підступах до Красногорівки", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики застосовували вогнепальну зброю неподалік Кримського та Луганської.

Відносне зменшення активності бойовиків фіксувалося на Донецькому напрямку. Лише вранці ворог обстріляв з протитанкового гранатомета і стрілецької зброї захисників Авдіївки.

"Загалом від опівночі російсько-окупаційні угруповання 11 разів порушили перемир'я. Сили АТО 9 разів переважаючим вогнем змушували окупантів до миру. В результаті бойових дій втрат серед наших військових немає", - повідомили в штабі.