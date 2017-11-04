Сьогодні найбільш неспокійно було на Маріупольському напрямку – штаб АТО
Протягом дня бойовики 11 разів порушили перемир'я на Донбасі, втрат серед українських військових немає.
Сьогодні контрольовані Росією бойовики на Донбасі 11 раз обстріляли позиції Збройних сил України, застосовуючи піхотне озброєння, втрат серед українських військових немає.
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Як йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 на сторінці в Facebook, протягом сьогоднішнього дня обстановка в районі АТО і надалі залишалася напруженою.
"Так, гаряче було на Маріупольському напрямку. Тут з півночі окупанти 4 рази били з гранатометів і великокаліберних кулеметів по нашим опорним пунктам біля Водяного. Під вогонь з цієї ж зброї потрапили українські укріплення на підступах до Красногорівки", - йдеться в повідомленні.
На Луганському напрямку бойовики застосовували вогнепальну зброю неподалік Кримського та Луганської.
Відносне зменшення активності бойовиків фіксувалося на Донецькому напрямку. Лише вранці ворог обстріляв з протитанкового гранатомета і стрілецької зброї захисників Авдіївки.
"Загалом від опівночі російсько-окупаційні угруповання 11 разів порушили перемир'я. Сили АТО 9 разів переважаючим вогнем змушували окупантів до миру. В результаті бойових дій втрат серед наших військових немає", - повідомили в штабі.