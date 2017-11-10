Бойовикам "зливають" інформацію про маршрути місії ОБСЄ на Донбасі – ІС

14:45, 10 листопада 2017
Війна
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З невідомих джерел командування бойовиків отримало інформацію про плани СММ ОБСЄ проконтролювати переміщення озброєння в зоні їхньої відповідальності.

Бойовики не пустили СММ ОБСЄ на полігон

Командування російських окупаційних військ продовжує цілеспрямовано перешкоджати діяльності представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», командування «9 ошмсп 1 АК ДНР» заборонило представникам СММ ОБСЄ відвідати територію військового об'єкта – полігон «Маркіно».

«З невідомих джерел командування «3 омсбр» і «7 омсбр» окупаційних військ було заздалегідь поінформовано про плани представників СММ ОБСЄ проконтролювати переміщення озброєння та військової техніки в зоні їхньої відповідальності, що дало їм можливість заздалегідь провести заходи щодо маскування важких озброєнь і ввести тимчасові обмеження на їхнє переміщення», – йдеться в повідомленні.

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Теги: #місія ОБСЄ на Донбасі#бойовики заважають ОБСЄ