Бойовикам "зливають" інформацію про маршрути місії ОБСЄ на Донбасі – ІС

Командування російських окупаційних військ продовжує цілеспрямовано перешкоджати діяльності представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», командування «9 ошмсп 1 АК ДНР» заборонило представникам СММ ОБСЄ відвідати територію військового об'єкта – полігон «Маркіно».

«З невідомих джерел командування «3 омсбр» і «7 омсбр» окупаційних військ було заздалегідь поінформовано про плани представників СММ ОБСЄ проконтролювати переміщення озброєння та військової техніки в зоні їхньої відповідальності, що дало їм можливість заздалегідь провести заходи щодо маскування важких озброєнь і ввести тимчасові обмеження на їхнє переміщення», – йдеться в повідомленні.