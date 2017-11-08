ОБСЄ зафіксувала два десятки "Градів" у підконтрольному бойовикам Хрустальному

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що зафіксували розташування 13 реактивних систем залпового вогню «Град» у підконтрольному бойовикам селі Хрустальному.

Читайте такожЗ приходом морозів на Донбасі можливе загострення - ОБСЄ Про це повідомляє місія у своєму звіті за період з 19:30 6 листопада до 19:30 7 листопада. який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

«У порушення відповідних координат відведення (озброєння) у непідконтрольних уряду (України) районах, Спеціальна моніторингова місія загалом бачила 19 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) у двох місцях неподалік Хрустального (колишня назва Красний Луч, за 56 км на південний захід від Луганська)», - йдеться у звіті.

Також зазначається, що озброєні чоловіки відмовили СММ у доступі до військового об'єкту біля Хрустального, яке контролюється бойовиками «ЛНР». Спостерігачі із зовнішнього боку бачили 9 «Градів», які знаходилися в середині цього об'єкту. Вони повідомили про цей інцидент Спільний центр з контролю та координації.

Крім того, за даними СММ, озброєний чоловік відмовив їй у доступі до другого військового об'єкту поруч з Хрустальним.

Окремо сказано, що за визначеними координатами відведення озброєння, однак за межами виділених місць його зберігання, СММ бачила два танки (Т-64) у підконтрольному бойовикам «ДНР» селі Олександрівське (колишня назва Рози Люксембург, за 90 км на південний схід від Донецька) у місці, де як пояснили спостерігачам озброєні члени «ДНР», проводилися навчання з бойової стрільби. При цьому, члени СММ заявили, що не чули проведення навчань з бойової стрільби.