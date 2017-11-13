У "ДНР" хочуть конфіскувати урожай, вирощений без дозволу "республіки"

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко наказав вилучати у населення весь вирощений урожай сільгоспрослин, овочів, фруктів, винограду та іншого.

"Наказ" Захарченка від 3 листопада 2017 року був оприлюднений на сайті "республіки".

Читайте такожБойовики "ДНР" незадоволені вербуванням в Сирію і появою російських пропагандистів - ІС

"Урожай сільськогосподарських рослин і плодів чагарників, виноградників і дерев, вирощений на самовільно використаних земельних ділянках державної і муніципальної форм власності, є власністю "ДНР", - йдеться в тексті.

Так званому "Міністерству доходів і зборів "ДНР" надається право безперешкодного доступу до місць зберігання або вирощування врожаю, а також на його вилучення.

"У разі самовільного розпорядження урожаєм, зазначеним у п. 1 цього "указу", юридичні особи, фізичні особи-підприємці, фізичні особи зобов'язані відшкодувати вартість такого врожаю "ДНР", - йдеться в "наказі".