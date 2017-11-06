Ватажки "ДНР" і "ЛНР" з'їздили до Росії (фото)

Ватажок терористів "ЛНР" Ігор Плотницький разом з представником бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним з'їздили до РФ.

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Вони побували в російському місті Володимирі на мітингу на честь "дня єдності" Росії. Про це повідомила низка підконтрольних бойовикам ЗМІ.

Як зазначається, представники терористів, підконтрольних Російській Федерації, взяли участь у "святі" на одній з площ Володимира, куди зігнали бюджетників. Все це "святкування" зайняло близько години.

Раніше розвідка повідомляла, що в умовах зменшення обсягів фінансування РФ так званих "народних республік" спостерігається зростання протиріч між ватажками "ДНР" і "ЛНР".