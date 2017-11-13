У МінТОТ почали створювати реєстр руйнувань в зоні АТО – Тука

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України починається робота зі створення реєстру руйнувань у зоні проведення антитерористичної операції.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Починаємо займатися складанням такого реєстру. На жаль, наявність такого реєстру не передбачено жодними нормативними документами - ні підзаконними актами, ні законами. Тому це буде зроблено виключно за нашою ініціативою. Можливо, навіть у рамках якоїсь недержавної громадської організації", - заявив він у відповідь на запитання, чи не бажає міністерство скласти єдиний державний реєстр руйнувань у зоні АТО.