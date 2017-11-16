Бойовики використовують жителів неокупованого Донбасу для антиукраїнської пропаганди – ІС

Бойовиками псевдореспублики «ДНР», за вказівкою їхніх російських кураторів, продовжується реалізація інформаційної акції з дискредитації української влади в рамках так званої «Гуманітарної програми по возз'єднанню Донбасу».

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

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Зокрема, у населених пунктах на підконтрольній території Україні Донецькій області здійснюється збір заяв від місцевих жителів на виплату матеріальних коштів за нібито отримані фізичні каліцтва під час перебування під "окупацією української влади".

«Для отримання виплат необхідно заповнити заяву встановленої форми із зазначенням повних установчих даних та контактних телефонів. До матеріалів заяви необхідно додати довідку про отримання фізичних ушкоджень або погіршення фізичного стану, настали під час "української окупації", які видавалися фельдшерами медичних пунктах у селах», – йдеться в повідомленні ІС.

Середня сума виплат складає 20 тис. російських рублів. Отримання зазначеної допомоги мешканцями Донбасу висвітлюється на пропагандистських телеканалах «ДНР» і підконтрольних бойовикам ресурсах мережі Інтернет з відповідними антиукраїнськими коментарями.