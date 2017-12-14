ОБСЄ за добу зафіксувала понад півтори тисячі вибухів на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували 1620 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляється у звіті місії за період з 19:30 12 грудня до 19:30 13 грудня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 520 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 1120 вибухів)", - йдеться у звіті.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 1100 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 45 вибухів)", - додали у місії.

Раніше УНІАН повідомляв, що за минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий, ще один боєць був поранений. Зафіксовано 30 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ.