Чудо у День Святого Миколая: волонтер розповів, що у Новолуганському 20 дітей могли потрапити під обстріл бойовиків

Волонтер з Білорусі Андрій Стрижак розповів Радіо Свобода про подробиці обстрілу Новолуганского 18 грудня. Він зазначив, що було пряме попадання в дитячий садок. За словами волонтера, те, що обійшлося без жертв - "це дивовижний факт".

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"Місцеві жителі, звичайно, трошки містифікують цей момент. Це був день святого Миколи Угодника, і вони кажуть, що він їх врятував. Насправді, є цілком раціональне пояснення: саме в честь дня святого Миколая в місцевому ДК був концерт приїжджої театральної трупи з Харкова, і дуже багато жителів були в момент обстрілу на цій виставі. Напевно це врятувало життя 20 дітям та їх батькам, які в момент обстрілу, приблизно в 17-18 годин, як правило, забирають дітей з дитячого садку, після чого автобус розвозить їх по домівках. Якщо б це було не 18-го числа, наприклад, а на день раніше, то в момент попадання "Граду" в дитячий садок там би перебували мінімум 20 осіб вихованців, плюс батьки, плюс весь персонал, і ясно, що жертв було б набагато більше", - розповів волонтер.

"Це досить серйозне порушення правил ведення війни. Особисто я це розцінюю як військовий злочин", - підкреслив волонтер.

Як повідомляв УНІАН, в результаті обстрілу бойовиками з «Градів» селища Новолуганське 18 грудня пошкоджено близько 50 будівель, в тому числі школа, дитячий садок, фельдшерсько-акушерський пункт. Поранено 8 осіб, серед яких одна дитина. 6-річна дівчинка, яка отримала психологічну травму, перебуває в лікарні.