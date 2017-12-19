Бойовики зруйнували 50 будівель при обстрілі в Новолуганському, працює оперативний штаб - поліція

Внаслідок вчорашнього обстрілу бойовиками з «Градів» селища Новолуганське пошкоджено 50 будівель, в тому числі школи, дитячого садку та фельдшерсько-акушерського пункту.

Читайте такожДоба в АТО: бойовики посилили вогонь на Світлодарській дузі, застосовують важку артилерію

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області, поліцейські охороняють пошкоджений район від мародерства, документують наслідки теракту та допомагають мирним мешканцям.

Також нагадується, що внаслідок обстрілу поранення дістали 8 осіб, серед них одна дитина. 6-річна дівчинка, яка отримала психологічну травму, перебуває в лікарні.

У селищі пошкоджено лінію електропередач та газопровід, населення частково залишилося без світла і тепла.

У будівлі Новолуганської селищної ради розгорнуто оперативний штаб, на місці працюють рятувальники.

У Новолуганському проживають понад 3,7 тис. осіб, з них понад 500 діти.

Як повідомляв УНІАН, раніше було відомо про пошкодження внаслідок обстрілів у Новолуганському 22 будівель.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що уряд надасть кошти та матеріали на відновлювальні роботи у селищі.