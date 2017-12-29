Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували на Донбасі близько 75 вибухів

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу у Донецькій та Луганській областях зафіксували близько 75 вибухів. Про це йдеться у звіті місії за період з 19.30 27 грудня до 19.30 28 грудня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, в тому числі більше вибухів (близько 70), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом", - йдеться у звіті.

Зокрема, 28 грудня, спостерігачі, перебуваючи на залізничній станції у тимчасово окупованій бойовиками "ДНР" Ясинуватій впродовж 3,5 годин чули 13 вибухів з невизначеного типу озброєння на відстані 7-10 км з півночі та північного заходу, 35 пострілів - зі стрілецької зброї на відстані 2-3 км з північного заходу, а також 20 черг вогню зі стрілецької зброї та три вибухи з невизначеного озброєння на відстані 2-4 км з південного заходу.

Також місія, розміщуючись на південно-західній околиці Ясинуватої, зафіксувала 160 пострілів зі стрілецької зброї на відстані 1-2 км із заходу, південного заходу та півночі.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 5 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (один вибух)", - сказано у звіті.