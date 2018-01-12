Доба на Донбасі: під час виконання бойових завдань загинув український військовий

Минулої доби зафіксовано 9 обстрілів сил АТО з боку бойовиків. Під час виконання бойових завдань загинув один український воїн, ще двоє зазнали поранень і двоє – отримали бойові травми. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 11 січня 2018 року.

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На Луганському напрямку основна вогнева активність противника спостерігалася у районі Світлодарської дуги. Ворог зі 120-ти та 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів вів вогонь довкола Луганського, а з гранатометів різних видів і стрілецької зброї прицільно стріляв по захисниках Новолуганського. В останньому випадку наші воїни були вимушені придушувати вогневу активність бойовиків. Також, з великокаліберних кулеметів, незаконні збройні формування порушували перемир’я біля Новозванівки.

На Донецькому напрямку епіцентром нестабільності стало Приазов’я. Тут окупанти активно застосовували 120-ти та 82-мм міномети на околицях Широкиного, Гнутового і Лебединського. Окрім того, з гранатометів різних видів були обстріляні оборонці Пісків.

Слід відзначити, що впродовж минулої доби агресор продовжував здійснювати повітряну розвідку. Безпілотники противника, які заборонені до застосування Мінськими домовленостями, були зафіксовані на різних ділянках лінії зіткнення у семи випадках.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня на Донбасі військові збили російський безпілотник.