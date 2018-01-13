"П’яна" лайка і погрози: українські військові розповіли про поведінку бойовиків біля шахти Бутівка

Провокації окупаційних військ українські військові на шахті Бутівка сприймають як слабкість.

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Як йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, обстріли з боку окупованого Донецька не припиняються. Підрозділи російсько-окупаційних військ переважно ведуть вогонь із стрілецької зброї та гранатометів. На окремих ділянках активізувалися ворожі снайпери, які використовують сучасну зброю різного калібру.

Зазначається, що у світлу пору доби бойовики ведуть переважно хаотичний вогонь і активізують вогневу активність по українських позиціях лише із настанням сутінок. Денний час ворог використовує для переміщення своїх сил, укріплення позицій та підвозу боєприпасів.

«Позиції окупанта знаходяться дуже близько і ворог деколи намагається перекрикуватися з нашими захисниками. Військовослужбовці Збройних Сил України розповіли, що бойовики в нетверезому стані викрикують різні лайливі гасла, погрожують. Такі провокації ворога воїни сприймають як його слабкість. Вогонь у відповідь не відкривається, але українські захисники готові до будь-якого розвитку ситуації в районі оборони підрозділу», – розповіли у штабі.