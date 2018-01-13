Бойовики вчора порушували перемир’я на всіх напрямках: двох бійців ЗСУ поранено

Російсько-окупаційні війська вчора продовжували порушувати перемир’я. Особливу активність ворог виявляв за темного часу доби.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, бойовики вдавалися до обстрілів позицій українських захисників з мінометів, заборонених Мінськими домовленостями, озброєння БМП і гранатометів.

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Зокрема, за даними штабу, на Луганському напрямку бойовики увечері, близько двох годин поспіль, вели вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП та зенітної установки по укріпленнях наших захисників довкола Троїцького. Понад дві з половиною години з короткими перервами незаконні збройні формування обстрілювали з 82-мм мінометів та піхотного озброєння оборонців Луганського, а біля Катеринівки і Станиці Луганської окупанти порушували перемир’я зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку окупанти застосували 120-мм міномети по опорних пунктах сил АТО у районі Водяного та Широкиного. Обстрілам з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї піддалися позиції ЗСУ поблизу Авдіївки.

«Загалом, минулої доби, зафіксовано 10 обстрілів укріплень Збройних Сил України. Зважаючи на те, що злочинні дії російських загарбників загрожували життю і здоров’ю наших військовослужбовців, у п’яти випадках українські захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь. Унаслідок ворожих обстрілів не загинув жоден український воїн, проте двоє захисників зазнали поранень. Їм оперативно надано необхідну медичну допомогу», – зазначили у штабі АТО.