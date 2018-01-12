До Росії з "ДНР" прийшов замінований поїзд

У російський Бєлгород з "ДНР" прийшов замінований поїзд. Дізналися про це, коли підійшли до складу вже на станції в РФ.

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Вибуховий пристрій у вантажному складі виявили на станції "Валуйки-Сортувальні" у Білгородській області, повідомляється у телеграм-каналі Mash.

На бічній рамі одного з вагонів була закріплена граната Ф-1. Як зазначається, злам бічної рами в 100% випадків призводить до аварії поїзда, оскільки при цьому вагон втрачає колеса й сходить.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня на Закарпатті сталася масштабна аварія. В селі Сіль вантажний потяг зійшов з рейок.