В зоні АТО сьогодні жодного разу не порушили режим тиші - штаб

У зоні проведення антитерористичної операції сьогодні російсько-окупаційні війська жодного разу не порушили режим тиші.

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Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО, станом на 18.00 жодного обстрілу у бік позицій Збройних сил України не було зафіксовано.

При цьому штабі підкреслили, що підрозділи сил АТО виконують заходи щодо підтримання перемир’я по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 січня, у «сірій зоні», поблизу села Оленівка на Донеччині бойовики обстріляли автобус із цивільними: одна особа загинула, ще одна отримала поранення.