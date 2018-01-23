"ДНР" намагається продати вугілля в Африку з допомогою італійського націоналіста – ІС

«Міністерство вугілля та енергетики ДНР» активно намагається знайти ринки збуту вугілля, що видобувається на окупованій території Донецької області.

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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», зокрема, представники «ДНР» намагаються налагодити поставки вугілля в країни африканського континенту. «Зазначені схеми планується реалізувати завдяки лобіюванню і протекції депутата регіонального парламенту адміністративної області П'ємонт (Італія) від партії «Брати Італії» (Fratelli d'italia), голови "центру ДНР в Італії" Мауріціо Марроне», – йдеться в повідомленні.

При цьому, як повідомляє ІС, на окремих підприємствах «ДНР» росте заборгованість по виплаті заробітної плати, що призводить до їх ліквідації.

«Зокрема, станом на сьогоднішній день така заборгованість на підприємстві «Артемвугілля» (Горлівка) складає 241, 9 млн. руб, «Орджонікідзевугілля» (Єнакієве) - 341,9 млн. руб.», – зазначає ІС.