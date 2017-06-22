На "віджатій" бойовиками шахті в Макіївці зростає соціальна напруга – ІС

На шахті ім. Кірова (ДП «Макіїввугілля»), націоналізованої російськими окупантами, наростає соціальна напруга через звільнення, скорочення виплат та їхні затримки.

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», з більш ніж 3,5 тис. працівників на підприємстві залишилося менше 800.

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Поточна заробітна плата становить 12-15 тис. російських рублів, гроші виплачуються частинами, і з затримкою в кілька місяців. Є заборгованість за 2 місяці, і погасити її керівництву підприємства нічим.

Зараз директором шахти є Валентин Даценко, який раніше був головним інженером (Даценко – громадянин України).