Окупанти в районі Горлівки продовжують хаотично застосовувати артилерію (відео)

Бойовики в районі Горлівки продовжують хаотично застосовувати артилерію. Про це повідомляє ТСН.

Бійці батальйону "Донбас-Україна" після чергової ворожої атаки помітили "КрАЗ" і влучно з нього відпрацювали. Як згодом виявилося, вантажівка була якраз з російськими артилеристами.

Як повідомляв штаб АТО, в результаті мінометного обстрілу бойовиків за минулу добу один український військовий загинув.