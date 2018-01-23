Окупанти в районі Горлівки продовжують хаотично застосовувати артилерію (відео)

21:29, 23 січня 2018
Війна
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Бійці батальйону "Донбас-Україна" після чергової ворожої атаки помітили "КрАЗ" і влучно з нього відпрацювали.

Бойовики в районі Горлівки продовжують хаотично застосовувати артилерію. Про це повідомляє ТСН.

Бійці батальйону "Донбас-Україна" після чергової ворожої атаки помітили "КрАЗ" і влучно з нього відпрацювали. Як згодом виявилося, вантажівка була якраз з російськими артилеристами.

Як повідомляв штаб АТО, в результаті мінометного обстрілу бойовиків за минулу добу один український військовий загинув.

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Теги: #АТО на Донбасі