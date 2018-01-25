Це повинна бути сила, яка не дозволить заморозити конфлікт - генерал США про миротворців на Донбасі

Миротворча місія ООН на Донбасі буде справді дієвою лише якщо в ній братимуть участь "серйозні, кваліфіковані сили, які можуть насправді повною мірою діяти відповідно до мандату". Таку думку висловив генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, який до грудня 2017 командував сухопутними силами США у Європі. "Миротворча місія (в Україні - ред.) – корисна", - переконаний він.

Читайте такожСША закликали РФ припинити атаки на українські міста та погодитися на "дієздатну миротворчу місію"Також Годжес провів паралелі з миротворчою місією на Балканах, передає Голос Америки.

"Коли НАТО надіслало (в Боснію та Герцеговину – ред.) свої війська для виконання Дейтонської мирної угоду, у них були чітко прописані правила гри. Вони були потужно озброєні, завжди в бойовій готовності, і це було посланням для сербів та інших – це серйозна сила".

"Якщо йдеться про оонівську миротворчу місію (в Україні - ред.), вони повинні мати мандат, який не дозволяє заморозити нинішню ситуацію назавжди – як це робить Росія. Метою місії має бути виконання Мінську", - зауважив Годжес.

"Це повинна бути професійна сила, яку б поважали всі сторони", - наголосив він.