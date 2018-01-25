Мінські угоди зберігають свою важливість після прийняття в Україні закону про реінтеграцію Донбасу - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявляє, що Мінські угоди зберігають свою важливість після прийняття Верховною Радою закону «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях».

Про це американський дипломат сказав в інтерв'ю Deutsche Welle в Брюсселі.

Зокрема, його запитали, чи можна вважати Мінські угоди мертвими, з огляду на відсутність їх згадки у прийнятому Верховною Радою законі про реінтеграції Донбасу.

"Ні, мінські угоди дуже важливі. По-перше, вони є інструментом, відповідно до якого Росія підтверджує свою прихильність відновленню суверенітету і територіальної цілісності України. Це дуже і дуже важливо. Реінтеграція цих територій до складу України - а це частина мінських угод - повинна стати основою резолюції Радбезу ООН", - заявив Волкер.

"По-друге, мінські домовленості містять всі необхідні для цього елементи: режим припинення вогню, відведення важких озброєнь, місцеві вибори, амністія для тих, хто брав участь у військовому конфлікті, особливий статус для сходу України, який буде зафіксовано в конституції країни. Всі ці пункти можуть бути виконані і можуть стати основою для реінтеграції цих регіонів", - додав він.

"Але проблема в тому, що реалізовані вони не були. В основному з тієї причини, що ті сили, якими керує Росія, не припиняють бойових дій і не відводять війська. З моменту початку збройного конфлікту не було жодного тижня, протягом якого дотримувався б режим припинення вогню", - заявив Волкер.

При цьому дипломат вважає, що Україна провела б місцеві вибори на Донбасі, якби це дозволяли умови.

"На мою думку, в Україні вважають, що мінські угоди провалилися, оскільки вони не привели до завершення конфлікту... В української сторони є низка зобов'язань: проведення виборів, надання особливого статусу Донбасу, амністія - і вони знають це. Рада в жовтні прийняла законопроект про статус сходу України і закон про амністію. Вони проводять вибори по всій Україні і, безумовно, забезпечили б їх проведення і на сході країни, якби могли", - зазначив Волкер.

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У зв'язку з цим він наголосив, що Росія повинна прийняти принципове рішення - припинити конфлікт і встановити мир.

"На даний момент Росія як і раніше заперечує свою безпосередню участь, наполягаючи, що для стабілізації ситуації на сході України потрібно мати справу з підконтрольними Росії структурами в регіоні. Поки справи йдуть саме так, ситуація не вирішиться. Ми всі сподіваємося, що Росія перегляне свою позицію, а саме - її керівництво дійде висновку, що окупація територій України більше не служить її інтересам", - заявив спецпредставник США.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада прийняла закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що прийнятий закон про реінтеграцію Донбасу "перекреслює" Мінські домовленості. Також в МЗС РФ назвали цей закон «підготовкою до нової війни».

Законом тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ і окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють спільний ефективний контроль.

Діяльність збройних формувань РФ і окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, і є незаконними.

Законом відповідальність за моральний і матеріальний збиток, заподіяний державі Україна, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам, покладається на Російську Федерацію.