Окупанти на Донбасі координують бойову підготовку з російськими військами Південного округу – Міноборони

На полігонах в Донецькій і Луганській областях і в Південному військовому окрузі 24-25 січня пройшли скоординовані спільні навчання бойовиків і російських військ.

Окупаційні сили на сході України координують бойову підготовку з російськими збройними силами Південного військового округу.

Читайте такожУ Луганську бойовики завадили спостерігачам ОБСЄ відвідати склад з російським "гумконвоєм"Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Максим Праута.

«Окупаційні сили проводять заходи бойової підготовки на території сходу України, які плануються і координуються відповідно до заходів бойової підготовки збройних сил Російської федерації на території Росії, зокрема - Південного військового округу», - сказав він.

За словами речника, 24-25 січня на полігонах у Донецькій та Луганській областях і в Південному військовому окрузі відбулась скоординована вогнева підготовка з використанням стрілецької зброї, артилерії, танків та безпілотних літальних апаратів.