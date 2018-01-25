Доба в АТО: внаслідок мінометного обстрілу бойовиків поранено українського військового

Минулої доби ворожі збройні провокації не припинилися - російсько-окупаційні війська продовжили обстріли опорних пунктів українських захисників, зокрема й з озброєння, яке давно мало б бути відведеним на встановлені відстані. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Читайте такожПеремир'я закінчилось: бойовики обстріляли позиції ЗСУ із забороненого озброєнняВ прес-центрі зазначили, що на Луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї провокував наших захисників біля населених пунктів Станиця Луганська і Кряківка.

На Донецькому напрямку і на Приазов’ї противник вів вогонь зі 120-ти та 82-мм мінометів на підступах до Лебединського.

"Українські військовослужбовці у жодному з випадків вогонь у відповідь не відкривали, суворо дотримуючись Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні

Загалом за минулу добу зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

"Унаслідок одного з ворожих обстрілів отримав поранення військовослужбовець Збройних сил України. Його оперативно доставлено до військового госпіталю та надано необхідну медичну допомогу", - підсумували в прес-центрі.