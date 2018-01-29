Бойовики не складають схеми мінувань на Донбасі - Міноборони

У Міноборони України вважають, що відсутність схем, де встановлені міни, ускладнюватиме процес розмінування у майбутньому.

Російсько-окупаційні війська не складають схем замінованих територій при встановленні протипіхотних мін на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

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"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російсько-окупаційне командування і далі порушує міжнародні конвенції щодо заборони застосування протипіхотних мін та вибухових пристроїв", - сказав речник.

"За вказівкою російських радників, додатково заміновані позиції в зоні відповідальності сил загарбника - так званих третьої окремої мотострілецької бригади, це Горлівка, 11-го окремого мотострілецького полку в Донецьку та 7-ї окремої мотострілецької бригади, це Брянка", - відзначив речник.

При цьому, за його словами, здебільшого окупанти не складають схеми мінувань, що становить загрозу, зокрема, мирному населенню регіону, і ускладнюватиме в подальшому розмінування місцевості.