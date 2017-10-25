Східна Україна стрімко стає одним з найбільш замінованих регіонів у світі - ООН

Східна Україна стрімко стає одним з найбільш замінованих регіонів у світі. Про це на брифінгу в Нью-Йорку заявила помічник генсека ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер, повідомляється на сайті Управління ООН з координації гуманітарних питань.

"Східна Україна стикається з проблемами захисту. Вона швидко стає одним з найбільш замінованих регіонів у світі, і якщо проблему не вирішити, це зупинить її розвиток на багато років вперед", – зазначила Мюллер.

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Мюллер підкреслила, що у всіх порушених конфліктом регіонах необхідно не тільки розмінування але й інформування населення про ризик хв. Особливо на територіях уздовж лінії зіткнення, "включаючи контрольно-пропускні пункти на де-факто кордоні".

Як повідомляв УНІАН, ситуація на Донбасі знову загострюється. За минулу добу в зоні АТО 4 бійця ВСУ загинули і ще 4 були поранені.