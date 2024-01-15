Андрющенко публікує архівні фото від Спротиву.

Україна могла уразити російські літаки А-50 та Іл-22 за допомогою американського зенітного ракетного комплексу "Patriot".

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. За його словами, ударів було завдано близько 21:00. "Попередньо, А-50 сбитий, а Іл-22 підбитий, проте перебував в повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому. Зник з радарів після початку зниження, в районі Керчі", - додав він.

Також Андрющенко оприлюднив архівні фотографії російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 від 27 грудня. "Фотографія нашого Маріупольського Спротиву з вказанням місця посадки, що ми отримали в порядку охоти за льотчиками. Тепер - в архів. З задоволенням. Хто там наступний?" - зазначив він.

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У Силах оборони півдня зазначили, що А-50 допомагає окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводити удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує близько 330 мільйонів доларів.

Також військові нагадали, що минулого року один російський А-50 вже було пошкоджено. Тоді літак, розташований на авіабазі "Мачулищі", атакував безпілотний літальний апарат.

Україна збила російські літаки: що відомо

Сьогодні ввечері стало відомо про ймовірне ураження двох російських літаків над Азовським морем. Інформацію підтвердив народний депутат Юрій Мисягін та спікер української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За даними РБК-Україна, пілот підбитого Іл-22М1 хотів здійснити посадку в Анапі, російський пілот запросив евакуацію та виклик "швидких" та лікарів.

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