У DeepState розповіли про просування захисників нашої держави.

Українські воїни мають успіхи у Запорізькій області біля села Вербове.

Про просування захисників України повідомили аналітики DeepState у Telegram. "Сили Оборони України просунулися західніше Вербового", - йдеться у повідомленні. За відомостями аналітиків, продовжуються бої східніше Тернів, і уточняється лінія зіткнення.

Мер поки ще окупованого росіянами Мелітополя Іван Федоров, посилаючись на мапу аналітиків, також написав на своєму каналі в месенджері про досягнення українців у Запорізькій області та повідомив про успішно відбиті атаки з боку супротивника.

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"На Запорізькому напрямку Сили Оборони України просунулися західніше Вербового... Також українські оборонці відбили три атаки ворога південно-східніше Роботиного", - зазначив він.

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У четвер, 25 січня з'явилася інформація, що захисники Україні просунулися у Запорізькій та Донецькій областях. Пізніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що не мають фактів, які могли б підтвердити успіх українських сил.

Варто зазначити, що наші захисники добряче дають "по зубах" росіянам на різних напрямках фронту. Росія в Україні вже втратила колосальну кількість особового складу й техніки. Загальні втрати ворога на 26 січня 2024 року становлять приблизно 380 600 загарбників. Крім того, ліквідовано вже 11 637 ворожих бойових броньованих машин.

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