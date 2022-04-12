Бійці закликали російських військових одуматися, діяти і приєднуватися до легіону.

Антипутінський легіон "Свобода Росії", який складається з російських і білоруських військових, які побачили реальність "спецоперації" РФ і стали на бік України, продовжує виконання завдань.

Про свою боротьбу проти режиму Путіна вони повідомили в телеграм-каналі "Свобода Росії".

"Вчора був "продуктивний" день. Армія Путіна відчула на собі мотивацію підрозділів ЗСУ і Легіону, в тому числі. Хлопці, ми бачимо і відчуваємо вашу деморалізацію і небажання гинути за амбіції тирана. Зрозумійте ж, ми відкриті до діалогу, ми не переслідуємо мету погубити вас, ми хочемо допомогти вам повернутися додому в нашу оновлену Росію, в Росію без Путіна. Ми знаємо, що більшість з вас проклинають Путіна і цю ганебну для Росії війну. Ми знаємо, що багато хто з вас шукають шляхи звільнення з лав ЗС РФ. Одумайтеся, дійте і приєднуйтесь до легіону. Як зв'язатися з нами Ви знаєте. Ми разом повинні врятувати нашу Росію від Путіна", - закликали бійці легіону.

Крім того, в легіоні попередили російську армію, що готують для них сюрприз.

"Ми анонсуємо: ми не просто так приховували обличчя деяких наших товаришів по службі... Тепер, ми виконуємо завдання і за "стрічкою", адже кому як не нам знати про місцезнаходження там військових об'єктів та інфраструктури", - зазначили в легіоні.

Зазначимо, що у складі легіону "Свобода Росії" воюють ті російські та білоруські солдати, які пройшли всі необхідні перевірки. Вони довели свою чесність і щирість намірів. І тільки після цього отримали можливість захищати на рівні з ЗСУ проти окупантів.

Раніше повідомлялося, що легіон взяв у полон російського солдата Шалаєва Юрія 1993 року народження. Його, згідно з протоколом, відвезуть до штабу. Там йому, як і багатьом іншим російським військовим, нададуть можливість стати частиною легіону. Отже, боротися проти путінського режиму.

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