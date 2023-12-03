За минулу добу вдалося вдарити по кільком районам дислокації армії ворога.

Збройні сили України за минулу добу знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59, а також вдарили по 2 районам дислокації "живої сили" армії РФ в Україні.

За підсумком, вдалося знищити 1 пункт управління, 3 склади боєприпасів та 4 засоби артилерії, уточнив Генштаб ЗСУ у своєму ранковому звіті за 3 грудня.

Зі свого боку окупанти реалізували близько 20 авіаційних ударів по Україні та тричі вдарили по українських територіях ракетами. Також Росія продовжує тероризувати цивільне населення обстрілами з РСЗВ. За добу нараховується щонайменше 53 удари. Серед українці є поранені.

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Додатково Генштаб уточнив, що вчора ввечері Росія запустила по Україні 12 дронів типу "Shahed-136/131" та ракету Х-59. Окрім боєголовки, силам ППО вдалося ліквідувати 10 БПЛА.

Росія запустила вночі по Україні БПЛА - деталі атаки

Зранку 3 грудня у командуванні Повітряних сил ЗСУ уточнили, що Росія атакувала українські території "Шахедами" з району Приморсько-Ахтарськ. Своєю чергою пуск керованої ракети Х-59 ворог здійснив з повітряного простору Бєлгородської області. Зазначалося, що повітряні цілі атакували Україну в декілька хвиль - вони летіли маршрутом через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.

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