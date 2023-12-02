Найбільше ворог атакував на Бахмутському та Авдіївському напрямку.

Окупанти за минулу добу атакували майже по всіх напрямках фронту, відбулось 69 бойових зіткнень. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу.

Так, на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбито 7 атак. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 3 атаки.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де силами оборони відбито 15 атак.

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На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 20 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог безуспішно проводив штурми в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 9 атак.

На Шахтарському напрямку ворог атакував в районах південно-східніше Вугледару, західніше Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку противник 8 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - зазначається у зведенні..

Також повідомляється, що за минулу добу ворог завдав 3 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Водночас протягом доби підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 4 артилерійським засобам противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Втрати окупантів

Збройні сили України продовжують нищити російських загарбників і за минулу добу ліквідували ще 1 070 окупантів. Загальні втрати армії РФ в Україні з початку повномасштабного вторгнення вже сягнули за кількістю людей до 331 110 осіб.

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