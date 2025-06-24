У мережі публкікують відео БПЛА у небі.

Ввечері у вівторок, 24 червня, у різних регіонах Російської Федерації помічають безпілотні літальні апарати. Вони долетіли навіть до Татарстану.

Російське міністерство оборони звітувало про знищення та перехоплення 22 українських дронів літакового типу в період з 16:10 до 19:50. Безпілотники збивали над територією Воронезької, Бєлгородської, Саратовської і Самарської областей, а також над Татарстаном.

У мережі пишуть, що зараз протиповітряна оборона працює у Казані, Таганрозі, Ростові, Саратові та на території Ліпецької області. У пресслужбі глави Татарстану заявили про збиття чотирьох дронів, постраждалих та руйнувань немає.

Також про загрозу атаки безпілотних літальних апаратів оголосили у Саратовській області та Оренбурзі. За даними Telegram-каналів, у місті вже "глушать" мобільний інтернет.

Атаки дронів на Росію

Як відомо, цілями безпілотних літальних апаратів на території РФ стають авіабази та стратегічна авіатехніка, нафтопереробні заводи, арсенали та склади боєприпасів, а також радіолокаційні станції та системи ПВО.

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України здійснила масштабну спецоперацію проти російських авіаційних баз. Вона отримала кодову назву "Павутина".

Під час операції, яка готувалася понад півтора року, дрони вилетіли з припаркованих фур, атакувавши авіаційні бази вглибині Росії.

Повідомлялося про ураження близько 40 літаків стратегічної авіації. Це сталося просто "під носом" у Федеральної служби безпеки Росії.

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