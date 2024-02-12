Повітряні цілі збивали у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

У ніч на 12 лютого російські окупанти атакували територію України 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, дрони ворог запускав з району Приморсько-Ахтарськ РФ. Також загарбники атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської області РФ).

Внаслідок успішної роботи наші захисники знищили 14 дронів та Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей. До відбиття нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Атака дронів на Україні

Росіяни ледь не щодня атакують Україну дронами-камікадзе. Цієї ночі близько 21:30 Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ударні дрони типу "Shahed" в Гуляйпільському районі Запорізької області, вони летіли західним/північно-західним курсом.

У Дніпропетровській ОВА розповіло, що частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини знеструмлена, є перебої з водою. Лікарні перевели на альтернативне живлення. На щастя, без жертв.

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