В результаті бойової роботи знищено 40 "шахедів".

У ніч на 11 лютого російські окупаційні війська атакували Україну, запустивши 45 ударних дронів типу "Shahed-136/131 з Балаклави та мису Чауда у окупованому Криму.

"До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби. В результаті бойової роботи знищено 40 "шахедів" противника у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У КМВА розповіли, що на Київ дрони заходили з західного напрямку. Повітряна тривога тривала майже дві години. Сили ППО уразили всі БПЛА ще на підступах до столиці.

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За попередніми даними, у Києві обійшлось без жертв та руйнувань.

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Як попереджають в ISW, перебої з оборонною допомогою від Заходу можуть вже у березні спричинити дефіцит боєкомплектів для систем протиповітряної оборони, що перебувають на озброєнні України.

Ефективність української ППО вже знизилася - за останні 10 тижнів частка знищених "Шахедів" впала на 33%. В грудні ефективність роботи ППО по безпілотникам становила близько 90% і більше, але в січні і за останні два тижні - впала до близько 60%.

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