Україна обурена та вимагає дій.

На 12 сесію Всесвітнього форуму міст (WUF12) допустили представників окупаційної адміністрації Росії в Криму. Захід проходить за підтримки Програми ООН з населених пунктів.

У Міністерстві закордонних справ України висловили протест та заявили, що це є кричущим порушенням норм міжнародного права та низки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зокрема, 68/262 "Територіальна цілісність України":

"Росія намагається використовувати задля спроб легітимізації незаконної окупації українських територій як міжнародні платформи, так і територію суверенних держав, у цьому випадку - Арабської Республіки Єгипет, свідомо провокуючи напругу, зокрема й на рівні двосторонніх відносин".

У заяві зазначається, що Україна наполягала на визначенні чіткого механізму реєстрації учасників WUF12, однак ООН-Хабітат допустив до участі злочинців. МЗС закликає генсека ООН та керівництво програми відреагувати, а також переглянути право людей, які допустили російських представників, працювати в органах цієї системи.

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ООН та Росія

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш проігнорував український саміт миру в Швейцарії, однак поїхав до російської Казані на саміт БРІКС.

Так очільник Організації Об'єднаних Націй потиснув руку кремлівському правителю Путіну, ордер на арешт якого видано Міжнародним кримінальним судом. Також він обіймався із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко.

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